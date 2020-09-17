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خلال اجتماعها الأسبوعي.. الحكومة توافق على 3 قرارات جمهورية

02:16 م الخميس 17 سبتمبر 2020
خلال اجتماعها الأسبوعي.. الحكومة توافق على 3 قرارات جمهورية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- أحمد مسعد:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ على 3 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت القرارات الرئاسية التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

- تخصيص أرض بالقاهرة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة)، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي، والوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تخصيص أراض بالقاهرة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة الغذائية.

- تغيير استخدام أراضي مملوكة للدولة بالبياضية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحي.

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