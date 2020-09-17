الزراعة: جمع وتدوير 575 ألف طن قش أرز في 6 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرها الأسبوعي بشأن جمع وتدوير قش الأرز، أوضحت فيه أنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 306 آلاف و240 فدانا، وبلغت كمية القش 575 ألفا و458 طنا.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 306 آلاف و240 فدانا، وبلغت كمية القش 575 ألفا و458 طنا.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – البحيرة)، بهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وقال علاء عزوز، إن عدد مواقع تجميع قش الأرز بلغت 480 موقعا في 6 محافظات حيث تم كبس 227 ألفا و542 طنا، وفرم 105 آلاف و909 أطنان، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 226 ألفا و661 فدانا، مضيفاً أنه تم إنشاء 201 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم إنتاج 219 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفرالشيخ.

وأكد أنه تم تنفيذ 496 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية والتعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة ومخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة - القطن).