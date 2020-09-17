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الحكومة توافق على تعاقد جديد بشأن "الصوامع الحقلية"

01:32 م الخميس 17 سبتمبر 2020
الحكومة توافق على تعاقد جديد بشأن "الصوامع الحقلية"

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ الصوامع الحقلية بعدد 6 مواقع هي: العدوة بمحافظة المنيا، وكل من أبوحماد، ونزلة الخيال، وطوخ القراموص، ومنيا القمح، بمحافظة الشرقية، وقويسنا بمحافظة المنوفية.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيديو كونفرانس الصوامع الحقلية منيا القمح المنوفية الشرقية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

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