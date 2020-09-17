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لسد الفجوة الغذائية.. الموافقة على تخصيص أراض بالقاهرة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ​

01:16 م الخميس 17 سبتمبر 2020
لسد الفجوة الغذائية.. الموافقة على تخصيص أراض بالقاهرة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ​

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة الغذائية.

مصطفى مدبولي الفجوة الغذائية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مجلس الوزراء مشروعات الإنتاج الحيواني

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