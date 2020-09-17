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الوزراء يوافق على قرار جمهوري بتغيير استخدام أراضي مملوكة للدولة بالبياضية

01:16 م الخميس 17 سبتمبر 2020
الوزراء يوافق على قرار جمهوري بتغيير استخدام أراضي مملوكة للدولة بالبياضية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحي.​

مصطفى مدبولي جلس الوزراء قنية فيديو كونفرانس راضي الدولة

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