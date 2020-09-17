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غدا.. قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة لمدة 15 ساعة

12:48 م الخميس 17 سبتمبر 2020
غدا.. قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة لمدة 15 ساعة

قطع مياه ـ أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام- إسكان الشباب- إسكان الضباط– كفرغطاطي- منشأة البكاري- كوم بكار- كفرة نصار- عزبة جبريل- الكوم الأخضر- فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية).

وأشارت المحافظة، إلى أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، وذلك نظرًا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة وسرعه إنجازها، كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أن شركة مياه الشرب ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه لجيزة ركة مياة الشرب

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