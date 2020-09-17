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يربط صلاح سالم بالدائري والكورنيش بالأوتوستراد.. تفاصيل محور الحضارة بالقاهرة "صور"

11:00 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

تشهد محافظة القاهرة تنفيذ محور جديد على درجة كبيرة من الأهمية تحت اسم "محور الحضارة" والذين يعد شريانا جديدا من شرايين الحركة المروية في العاصمة.

ويتكون محور الحضارة من 2 مشروع كوبري على النحو التالي:

- الأول: كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجهاً إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني.

-الثاني: يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي ويمر أعلى شارع الكردي ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد.

محور الحضارة صلاح سالم الحركة المروية طريق الأوتوستراد الطريق الدائري طريق الكورنيش كوبري التونسي

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