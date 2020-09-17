"ما المسرح".. كتاب جديد يشرح مفهوم المحاكاة والبطل التراجيدي والتطهير
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب "ما المسرح" للناقد المسرحي الراحل الدكتور حسن عطية، وذلك ضمن سلسلة "ما"، التي تصدرها الهيئة.
ويعرض الكتاب للتعريف بالمسرح والمسرحية والحبكة الدرامية، كما يتناول مفهوم المحاكاة ومفهوم البطل التراجيدي والتطهير، ثم يحدثنا عن الكاتب الدرامي صاحب النص للعرض المسرحي مستعرضا تاريخ المسرح المصري بدءا من نص صدق الإخاء عام ١٨٩٤ كأول نص درامي مصري خالص ومرورا بأعمال محمد تيمور، وتوفيق الحكيم، ومرحلة ما بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ وكتاب الستينيات وأعمالهم المسرحية مثل المحروسة والسبنسة وكوبري الناموس وغيرها لسعد الدين وهبة.
كما تحدث عن صلاح عبدالصبور، وجيل السبعينات وحتى التسعينيات وجيل العقدين الأولين من القرن الحالي، حتى المسرح التجريبي ومسرح الصورة.
جدير بالذكر أن سلسلة ما، هي مشروع معرفي يتضمن أنواعا عديدة من المعرفة تتيح التعرف على المداخل الأساسية في مختلف المجالات، لنشر الوعي والمعرفة خاصة لدى الشباب.
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