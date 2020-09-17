الجمعة.. انطلاق الموسم الرابع لنادي فنون الأوبرا بمسرح أوبرا دمنهور

ينطلق الموسم الرابع لنادي فنون الأوبرا بمسرح أوبرا دمنهور في السادسة مساء الجمعة 18 سبتمبر.

ويتم عرض فيديو عن المشوار الفني لعارضة الباليه الروسية الشهيرة "أنا بالوفا" يليه فيلم تسجيلي قصير يتناول أعرق المسارح في روسيا ويعقبه عرض حوار فني مع كل من الدكتورة سحر حلمي، العارضة الأولى لفرقة باليه أوبرا القاهرة، والدكتور أسامة السروي، أستاذ النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومارات جاتين، القنصل ومدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وتقدمه التشكيلية إيمان مكاوي ويصاحبه معرض روسيا بعيون مصرية ويضم عددا من أعمال الدكتور أسامة السروي ويستمر لمدة أسبوع.

يشار إلى أن فعاليات نادي فنون الأوبرا تهدف إلى التعريف بمختلف ألوان الإبداع العالمي وشرح عناصرها وتقنياتها المتنوعة بهدف تنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب ويشارك فيها نخبة من الفنانين والمثقفين في مصر.