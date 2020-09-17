أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

تعرف على فعاليات ثالث أيام برنامج "عودة الروح"

03:30 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
تعرف على فعاليات ثالث أيام برنامج "عودة الروح"

الفنانة فاطمة محمد علي

تشارك الفنانة "فاطمة محمد علي"، في ثالث أيام فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وتشدو الفنانة فاطمة محمد علي، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية، والتي تعد من أجمل أغاني زمن الفن الجميل، تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

وتستمر فعاليات البرنامج حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، وتبدأ يوميا في السابعة والنصف مساء، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيها.

برنامج عودة الروح دار الأوبرا المصرية فاطمة محمد علي مركز الهناجر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا