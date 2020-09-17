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فرج عامر: المصريون حائط سد أمام دعوات "الإرهابية " للتخريب والفوضى

12:39 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
فرج عامر: المصريون حائط سد أمام دعوات "الإرهابية " للتخريب والفوضى

المهندس محمد فرج عامر

كتب- مصراوي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجس النواب، أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية كانوا ولايزالون وسيظلون الحائط والسد المنيع أمام مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية وتحريضهم المستمر ضد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه "عامر" في بيان له، التحية لكل المصريين لردهم القاسي وفضحهم لأكاذيب وإشاعات جماعة الإخوان الإرهابية ورفضهم لتحريضها المستمر ضد مصر وقائدها البطل الزعيم الرئيس السيسي ورفض أي محاولة فاشلة يائسة من الإخوان تريد بهم العودة إلى ما كان قبل ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها الرئيس السيسي لمصر وشعبها أصابت جماعة الإخوان الإرهابية بالهوس والجنون.

واعتبر المهندس محمد فرج عامر، أن الهاشتاجات التي أطلقها المصريون وتصدرت "تويتر" في مصر خلال الساعات الماضية بمثابة صفعة على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وبعثت برسالة إلى الجماعة الإرهابية بأن المصريين يريدون الرئيس السيسي ويرفضون أي محاولة لعرقلة مشروعه القومي.​

محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب جماعة الإخوان الإرهابية

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