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طاقة البرلمان تشيد بمشروع تبادل الكهرباء مع اليونان وقبرص

12:10 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
طاقة البرلمان تشيد بمشروع تبادل الكهرباء مع اليونان وقبرص

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييدها التام للمشروع التي تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدراسته لتبادل 2000 ميجاوات بين مصر واليونان وقبرص.

وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، في بيان، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نجح بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع القضايا والملفات المتعلقة بالكهرباء مما كان له آثاره الإيجابية في الكثير من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في مجال الكهرباء طوال الفترة الماضية.

وقال السويدي: هذه الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ مصر في مجال الكهرباء جعلت الدولة المصرية مركزا محوريا وإقليميا للكهرباء، وهو ما جرت ترجمته على أرض الواقع.

وأكد النائب أن تأكيد الدكتور أيمن حمزة، متحدث الكهرباء، أن مصر لديها وفرة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح وهو ما ترغب فيه الدول الأوروبية أن تحصل على الطاقة من مصادرها وأن تحديد الأسعار يجري من خلال مراحل عدة ويتم تقييمه عالميا، دليل قاطع على نجاح وزارة الكهرباء في التعامل مع هذه الملفات.

مجلس النواب وزارة الكهرباء اليونان قبرص طلعت السويدي

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