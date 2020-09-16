"القائمة الوطنية" تشعل الوفد.. بيانات متضاربة وتوجه لسحب تفويض القائمة من "أبوشقة"

كتب- مصراوي:

يعقد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا، غدا الخميس، لحسم موقفهم من الانضمام للقائمة الوطنية "من أجل مصر" في انتخابات البرلمان المقبل، من عدمه وسط غضب وانفعالات الوفديين بعد ما أشير لأسماء المرشحين عن حزب الوفد في عدد من وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت قيادات حزبية أنه لا صحة لحسم موقف الوفد من المشاركة بالانتخابات.

حالة البلبلة سببها إعلان الحزب في بيان رسمي قال فيه إنه عقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل لموعد آخره غدًا الخميس، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".

وأضاف بيان رئيس الحزب، أنه عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء يوم الاثنين 14 سبتمبر امتد ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لدراسة قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، وتمت الموافقة.

بيان الحزب دفع أعضاء الهيئة العليا ممن حضروا للخروج ببيان آخر ردا على البيان الرسمي، مؤكدين أن الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها الثلاثاء صوتت بأغلبية الحضور لصالح الانسحاب من التحالف الانتخابي وعدم خوض الانتخابات البرلمانية نتيجة عدم الشفافية وعدم توافر العدالة أمام مرشحي الوفد وعدم عرض رئيس الوفد لأسماء المرشحين على أعضاء الهيئة العليا.

وتابع بيان الهيئة العليا لبيت الأمة: لهذه الأسباب كان قرار الهيئة العليا بالانسحاب من الانتخابات، وبهذه المناسبة نرفض نحن أغلبية الأعضاء البيان الذي صدر من المركز الإعلامي لأنه صدر من غير ذي صفة وقرار الهيئة العليا هو أعلى سلطة لحرب الوفد وهي في انعقاد مستمر غدا في الثانية ظهرا للإعلان الرسمي للانسحاب من قائمة التحالف.

وعاد مجددا المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، في بيان صادر بالساعات الأخيرة من يوم الأربعاء، للقول: هناك بعض البيانات المغلوطة يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول موقف الوفد من المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر والمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الموقف النهائي طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين في الاجتماع الذي استمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين هو المشاركة في القائمة والاستمرار في الانتخابات.

وأشار أبو شقة إلى أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب هي ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمي باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلي.

وكشف بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن أنه تم التواصل تليفونيًا مع أعضاء الهيئة العليا، متابعا: وإذ أبدى هؤلاء رغبتهم التي انتهت بالأغلبية إلى خوض الانتخابات بالتحالف بالقائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا غدًا الخميس لتحقق الغرض، علمًا بأن عقد اجتماع الهيئة العليا له ضوابطه التي تنظمها اللائحة.

وكان رئيس حزب الوفد قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء الهيئة العليا الذين حضروا جلسة أمس الثلاثاء وطلبوا أجلًا حتى يوم الخميس 17 سبتمبر لإبداء رأيهم في الاستمرار في قائمة التحالف، إلا أنه أعلن الاكتفاء بالتصويت الهاتفي.

وقال المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لمصراوي، إن أعضاء الهيئة العليا مصممين على الانسحاب وسيجتمعون غدا لاتخاذ قرارات بسحب التفويض من رئيس الحزب الخاص بالقائمة الوطنية.

وراد على بيان أبوشقة، قال عبدالله، إن رئيس الحزب لم يهاتف أعضاء الهيئة العليا، كاشفا عن تصويت إلكتروني لأعضاء الهيئة العليا في الجروب على الواتس أب بلغ الرافضين للانضمام للقائمة الوطنية ٣٣ عضوا، من إجمالي ٥٣ عدد أعضاء الهيئة العليا الحاليين.

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