"مصر للطيران" تهدي مولودة على طائرتها تذكرة سفر مدى الحياة

كتب- محمد عبيد:

هنا الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الراكبة هيام نصر ناجي دعبان، يمنية الجنسية، بالغة من العمر 38 عاما على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة، والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة أمس من القاهرة إلى لندن.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا، كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ، مقدما الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي.

وكان قائد طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة إلى لندن أمس قرر الهبوط اضطراريا في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة تعاني آلام الوضع وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطراري لكن الراكبة كانت قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونخ.