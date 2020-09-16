"أبوشقة": ما تردد حول أسماء مرشحي الوفد ضمن القائمة الوطنية غير صحيح
كتب- محمد نصار:
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن أسماء مرشحي الحزب لانتخابات البرلمان المقبل ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".
وقال أبوشقة، في بيان، الأربعاء: لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات بأسماء قائمة الوفد في الائتلاف سواء بالنسبة للمرشحين فيها من الرجال أو المرأة وما يتردد من شائعات بأسماء محددة الهدف منها إثارة البلبلة والفتنة بما يهدد كيان الحزب.
ودعا رئيس الحزب، الوفديين إلى الالتزام كعادتهم بالحكمة وتغليب المصلحة العامة على أي مصالح شخصية ضيقة حفاظا على الوفد وتاريخه.
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