أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

"أبوشقة": ما تردد حول أسماء مرشحي الوفد ضمن القائمة الوطنية غير صحيح

07:46 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
"أبوشقة": ما تردد حول أسماء مرشحي الوفد ضمن القائمة الوطنية غير صحيح

المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد

كتب- محمد نصار:

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن أسماء مرشحي الحزب لانتخابات البرلمان المقبل ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".

وقال أبوشقة، في بيان، الأربعاء: لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات بأسماء قائمة الوفد في الائتلاف سواء بالنسبة للمرشحين فيها من الرجال أو المرأة وما يتردد من شائعات بأسماء محددة الهدف منها إثارة البلبلة والفتنة بما يهدد كيان الحزب.

ودعا رئيس الحزب، الوفديين إلى الالتزام كعادتهم بالحكمة وتغليب المصلحة العامة على أي مصالح شخصية ضيقة حفاظا على الوفد وتاريخه.

بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد القائمة الوطنية من أجل مصر

الخبر التالى:

قائمة صفراء.. الأردن يعتمد تصنيفا جديدا بشأن الوضع الوبائي في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور.. شلل مروري تام على الأوتوستراد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا