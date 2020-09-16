إعــلان تحــريري

أطلقت شركة ايكيا، العلامة السويدية الرائدة في مجال الأثاث وإحدى شركات مجموعة الفطيم، إصدارها الجديد من كتالوج ايكيا لعام 2021 حيث يأتي هذا الإصدار تزامناً مع مرور 70 عاما على اصدار أول كتالوج لمنتجاتها. وتم اطلاقه الكترونياً لأول مرة في مصر تحت شعار "لنجعل منزلك مميزا".

يتميز كتالوج هذا العام بتخفيضات سعرية لأكثر من 1000 منتج، مع طرح 1700 منتج جديد تناسب جميع الاذواق، حيث تم اطلاقه خلال فعالية فريدة أقامتها الشركة عبر الإنترنت بحضور خبراء ايكيا على المستوى الإقليمي والعديد من الصحفيين والشخصيات المؤثرة ومجموعة من المصممين المصريين.

يقدم كتالوج ايكيا الذي يحمل رقم 70، حلولاَ مبتكرة ونصائح ذكية وأفكار عملية يمكن تنفيذها في المنزل، وهي مستوحاة من حياة الأشخاص اليومية ومواكبة للتحديات التي واجهها العالم هذا العام وبأقل التكاليف بالإضافة الي مجموعة متألقة من المنتجات الجديدة ومنتجات "ايكيا" الشهيرة من أجل توفير معيشة أكثر راحة وذكاء واستدامة.

وبهذه المناسبة صرح توماس سيرجي، مدير ايكيا مصر قائلاً: "لقد كان 2020 عاما صعبا لكننا في ايكيا لم نفقد الامل خصوصا بعد ظهور جائحة الكورونا، لكننا استطعنا التغلب على التحديات من خلال خلق فرص ومعايير جديدة. فنحن اليوم نقوم بأطلاق كتالوج 2021 مما يؤكد على استمرارنا في توفير حياة يومية أفضل لعدد أكبر من الأشخاص. في ايكيا نحن نؤمن بأهمية التحول الرقمي، لذلك قمنا بتقديم بعض الخدمات الجديدة من أجل ضمان صحة وسلامة عملائنا مثل خدمة الشراء عبر الانترنت وإطلاق تطبيق ايكيا الذكي وتقديم الاستشارات عن طريق التفاعل الافتراضي."

صرحت داليا رفعت، مدير التسويق القطري لشركة ايكيا: "لقد أدركنا هذا العام أهمية الحياة داخل المنزل لذلك تأتي حملة كتالوج 2021 تحت شعار "لنجعل منزلك مميزا “والتي ستمكن عملائنا من استغلال مساحات منازلهم من خلال حلول عملية وبأسعار مناسبة مما يوفر لهم حياة يومية أفضل. تهدف الحملة الي توعية العملاء عن كيفية فك وتركيب المنتجات، من خلال امثلة واقعية عن اشخاص قاموا بتحويل منازلهم لمناطق عمل او دراسة أو لعب ". موضحة أن إطلاق الكتالوج يعتبر الحدث السنوي الأهم لـ "ايكيا"، لذلك حرصنا على اطلاقه رغم الظروف التي يمر بها العالم حاليا، وبشكل يواكب التغييرات بسرعة وسهولة، عن طريق الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات تراعي الشكل والوظيفة والجودة والاستدامة.

وأضافت: "يعد كتالوج 2021 والذي أطلقنا منه إصدار الكتروني ايضا وسيلة لمساعدة عملاءنا على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم في المنزل فهو يعد أداة للتسوق أكتر من كونه وسيلة لعرض المنتجات. فأطلاقنا هذا العام للإصدار الالكتروني جاء نتيجة تقليل توزيع الإصدارات المطبوعة وهذا يأتي في إطار استراتيجية ايكيا التي تطبقها حول العالم لاستخدام أحدث الطرق لتوزيع الكتالوج من خلال القنوات الإعلامية الرقمية المختلفة."

وأكدت:" أن أهداف "ايكيا" الأساسية هي تقديم منتجات بأسعار تناسب شرائح مختلفة ووصول ايكيا للمزيد من الأشخاص، وذلك من خلال خطة توسعية للوصول لعملاء جدد في السوق المصري من خلال فرعنا الجديد بمدينة 6 أكتوبر الذي سيتم افتتاحه شهر مارس القادم، والذي نتوقع ان يضم أكثر من 2 مليون زائر في عام 2021."

الجدير بالذكر، أن شركة ايكيا تعتبر الاستدامة أحد أهم العناصر التي تحرص عليها سواء عند تصميم منتجاتها أو خلال ممارسة اعمالها، من خلال استراتيجية ايكيا للاستدامة التي تقوم على احداث أثر إيجابي على الناس والمجتمع، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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