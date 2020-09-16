إعــلان تحــريري:

أطلقت شركة "إيكيا"، العلامة السويدية الرائدة في مجال الأثاث وإحدى شركات مجموعة الفطيم، إصدارها الجديد من كتالوج "إيكيا" لعام 2021، ويأتي هذا الإصدار تزامنًا مع مرور 70 عامًا على إصدار أول كتالوج لمنتجاتها. وتم إطلاقه إلكترونيًا لأول مرة في مصر تحت شعار "لنجعل منزلك مميزًا".

يتميز كتالوج هذا العام بتخفيضات سعرية لأكثر من 1000 منتج، مع طرح 1700 منتج جديد تناسب جميع الأذواق، وتم إطلاقه خلال فعالية فريدة أقامتها الشركة عبر الإنترنت بحضور خبراء "إيكيا" على المستوى الإقليمي والعديد من الصحفيين والشخصيات المؤثرة ومجموعة من المصممين المصريين.

يقدم كتالوج "إيكيا" الذي يحمل رقم 70، حلولاَ مبتكرة ونصائح ذكية وأفكارًا عملية يمكن تنفيذها في المنزل، وهي مستوحاة من حياة الأشخاص اليومية ومواكبة للتحديات التي واجهها العالم هذا العام وبأقل التكاليف، إضافة إلى مجموعة متألقة من المنتجات الجديدة ومنتجات "إيكيا" الشهيرة من أجل توفير معيشة أكثر راحة وذكاء واستدامة.

وبهذه المناسبة صرح توماس سيرجي، مدير "إيكيا" مصر قائلاً: "لقد كان 2020 عامًا صعبًا لكننا في "إيكيا" لم نفقد الأمل خصوصًا بعد ظهور "جائحة كورونا"، لكننا استطعنا التغلب على التحديات من خلال خلق فرص ومعايير جديدة.

فنحن اليوم نطلق كتالوج 2021 ما يؤكد استمرارنا في توفير حياة يومية أفضل لعددٍ أكبر من الأشخاص. في "إيكيا" نحن نؤمن بأهمية التحول الرقمي، لذلك قدمنا بعض الخدمات الجديدة من أجل ضمان صحة وسلامة عملائنا مثل: "خدمة الشراء عبر الإنترنت، وإطلاق تطبيق "إيكيا" الذكي، وتقديم الاستشارات عن طريق التفاعل الافتراضي".

صرحت داليا رفعت، مدير التسويق القطري لشركة "إيكيا": (لقد أدركنا هذا العام أهمية الحياة داخل المنزل؛ لذلك تأتي حملة كتالوج 2021 تحت شعار "لنجعل منزلك مميزًا"، والتي ستمكن عملاءنا من استغلال مساحات منازلهم من خلال حلول عملية وبأسعار مناسبة، مما يوفر لهم حياة يومية أفضل، تهدف الحملة إلى توعية العملاء عن كيفية فك وتركيب المنتجات، من خلال أمثلة واقعية عن أشخاص حولوا منازلهم لمناطق عمل أو دراسة أو لعب). موضحةً أن إطلاق الكتالوج يعتبر الحدث السنوي الأهم لـ"إيكيا"، لذلك حرصنا على إطلاقه رغم الظروف التي يمر بها العالم حاليًا، وبشكل يواكب التغييرات بسرعة وسهولة، عن طريق الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات تراعي الشكل والوظيفة والجودة والاستدامة.

وأضافت: "يعد كتالوج 2021 -والذي أطلقنا منه إصدارًا إلكترونيًا أيضًا- وسيلة لمساعدة عملائنا على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم في المنزل، فهو يعد أداة للتسوق أكثر من كونه وسيلة لعرض المنتجات. فإطلاقنا هذا العام للإصدار الإلكتروني جاء نتيجة تقليل توزيع الإصدارات المطبوعة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية "إيكيا" التي تطبقها حول العالم لاستخدام أحدث الطرق لتوزيع الكتالوج من خلال القنوات الإعلامية الرقمية المختلفة".

وأكدت: "أن أهداف "إيكيا" الأساسية هي تقديم منتجات بأسعار تناسب شرائح مختلفة ووصول "إيكيا" للمزيد من الأشخاص، وذلك من خلال خطة توسعية للوصول لعملاء جدد في السوق المصري من خلال فرعنا الجديد بمدينة 6 أكتوبر -الذي سيتم افتتاحه شهر مارس القادم-، و-الذي نتوقع أن يضم أكثر من 2 مليون زائر في عام 2021-".

جدير بالذكر، أن شركة "إيكيا" تعتبر الاستدامة أحد أهم العناصر التي تحرص عليها، سواء عند تصميم منتجاتها أو من خلال ممارسة أعمالها، باتباع استراتيجية "إيكيا" للاستدامة التي تقوم على إحداث أثر إيجابي على الناس والمجتمع، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.