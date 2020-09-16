وزير الاتصالات: مبادرة "بناة مصر الرقمية" تستهدف ألف دارس سنويًا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية"، تستهدف 1000 دارس سنويًا من خريجي كليات الهندسة والحاسبات المتفوقين.

وأضاف وزير الاتصالات، أن الشباب المصري سيحصل على فرص تعليمية وتدريبية لكي يكون قادرًا على المنافسة في سوق العمل، موضحا "نقوم بتدريب 115 ألف متدرب بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه"، مؤكدا أن البرامج التدريبية تمكن شبابنا من الالتحاق بسوق العمل في وقت قصير.