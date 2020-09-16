الإسكان: الانتهاء من مشروعي صرف صحي للمناطق الريفية بمركز أولاد صقر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إته تم الانتهاء من تنفيذ مشروعي الصرف الصحي بقريتي زرو أبوالليل وحماده، وعزبتي السعادات والروازقية، بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، لخدمة حوالي 17,500 نسمة، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والمُمول بقرض من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار أمريكي، لخدمة محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، لتوصيل هذه الخدمة الهامة لأهالينا بتلك المناطق، وتوفير بيئة صحية، ومنع تلوث المجارى المائية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة، وإعادة استخدامها بما يعظم قيمة كل نقطة من المياه.

وشدد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، على ضرورة المتابعة المستمرة من جميع الجهات المعنية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية للمشروعات الجارى تنفيذها، لتحقيق أهداف البرنامج، وذلك تحت إشراف وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، لضمان صحة وسلامة جميع العاملين، وبما لا يعرقل حركة العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها.