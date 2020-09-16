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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 110 رحلات تقل 12 ألف راكب.. اليوم

03:50 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 110 رحلات تقل 12 ألف راكب.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يشهد، اليوم الأربعاء، وصول 55 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 6 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، ويغادر المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 6 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 ساعة، مغادرة ووصول نحو 12 ألف راكب على متن 110 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

مطار القاهرة الدولي رحلة طيران فيروس كورونا

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