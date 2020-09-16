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بيعلنوا التغيير وهدفهم التدمير.. السيسي: الدنيا هتحتار للي بنعمله

03:15 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
بيعلنوا التغيير وهدفهم التدمير.. السيسي: الدنيا هتحتار للي بنعمله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دعوات البعض هدفها المعلن التغيير، لكنها وجهها الخفي هو التدمير.

وأضاف على هامش افتتاح جامعات بالإسكندرية: "بتعلنوا التغيير، لكن الوجه الخفي التدمير، وقسما بالله التدمير، تدمير الأمة وتضييعها، ومعسكرات اللاجئين، عايزين تهدونا عشان نقعد 100 سنة كمان".

وتابع السيسي: "هما مش هيبطلوا، أنا بكلم المصريين، أنا أول مرة أكون بتكلم كده، طبعا فيه أشقاء وقفوا جنبنا لما كانت ظروفنا صعبة، أما الآخرين، من فضلكم كفوا ألسنة الكذب وخلوا أموالكم للإصلاح ليكم، إحنا بفضل الله، هنعمل كل شيئ جميل، لما الدنيا هتحتار للي بنعمله، بيتعمل إزاي، بيتعمل بالله".

السيسي عبدالفتاح السيسي الارهاب

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