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الإفتاء: التضخُّمُ السكانيُّ يُكبِّلُ الاقتصادَ وتَعجزُ الدولةُ بمواردِها المحدودةِ عن ملاحقتِه - فيديو

03:05 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الإفتاء: التضخُّمُ السكانيُّ يُكبِّلُ الاقتصادَ وتَعجزُ الدولةُ بمواردِها المحدودةِ عن ملاحقتِه - فيديو

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية: نحن في مرحلةٍ دقيقةٍ مِن بناءِ الدولةِ تَستلزمُ الحرصَ على ما يُساعدُها على النهوضِ، مضيفة أن التضخُّمَ السكانيَّ يُكبِّلُ الاقتصادَ وتَعجزُ الدولةُ بمواردِها المحدودةِ عن ملاحقتِه.

وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الأولادَ وإنْ كانوا زينةَ الحياةِ الدنيا، وقد ندبَ النبيُّ الكريمُ إلى التكاثرِ؛ فإنه وردَ كذلكَ في بابِ الذمِّ فقالَ تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ}.

وأشارت الدار إلى أن الأمورَ تُقَدَّرُ بعواقبِها، فمتَى كانتْ كثرةُ الإنجابِ عبئًا على الاقتصادِ في ظلِّ نُدرةِ المواردِ كانتِ المصلحةُ في تنظيمِه، ومتى كانتْ دافعًا لِعَجلةِ الاقتصادِ إلى الأمامِ في ظلِّ وفرةِ المواردِ وحاجةِ السوقِ إلى الأيدي الماهرةِ كانتِ المصلحةُ في الندبِ إليه.

دار الإفتاء المصرية التضخم السكاني

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