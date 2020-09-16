أول مرة أتكلم كده.. السيسي للآخرين: ابعدوا بشركم.. واللي بيحصل يصل للخيانة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه منذ 100 عام وأكثر كانت ظروف الدولة المصرية أكبر، ولم تنسى أن تساعد على البناء لكل الأشقاء.
وأضاف على هامش افتتاح مجموعة من الجامعات التعليمية: "دلوقتي لما الظروف اتغيرت بدل ما يمدوا إيديهم للتعاون بيهدوا في مصر، هو ده رد الجميل اللي اتعمل في 100 سنة، هو ده ردهم على مصر وعلى اللي عملناه، عايزين يهدونا، اوعوا حد يهد بلدنا، ويقول كدب، وقسما بالله يصل للخيانة والتآمر".
وتابع السيسي: "عايزين تهدوا الدول ليه؟ احنا متشكرين ليكم، ابعدوا عننا بشركم، عايزين 100 مليون يتقاتلوا، إحنا بنصلح حاجات بقالها سنين".
وأوضح السيسي: "أول مرة أتكلم كده.. من فضلكم كفوا ألسنة الكذب وخلوا أموالكم للإصلاح ليكم، إحنا بفضل الله، هنعمل كل شيئ جميل، لما الدنيا هتحتار للي بنعمله، بيتعمل إزاي، بيتعمل بالله".
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