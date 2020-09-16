القوى العاملة: الأردن تسمح للعمالة الوافدة بالإجازات (خروج وعودة)

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن دولة الأردن الشقيقة، قررت السماح للعمالة الوافدة بالإجازات (خروج وعودة).

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وكشف الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، قرر السماح بالإجازات (خروج وعودة) للعمالة غير الأردنية من الجنسيات غير المقيدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 20 سبتمبر 2020 وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا في الوزارة.

واشترط قرار الوزير، أن يعود العامل الوافد قبل انتهاء مدة الإجازة، وأن لا تتحمل وزارة العمل أية مسؤولية إذا انتهت مدة الإجازة وهو خارج المملكة، وأن لا يكون العامل الوافد مسجل على منصة "حماية" لغايات السفر.