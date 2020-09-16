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القوى العاملة: تحصيل 9 آلاف جنيه مستحقات مصري بميلانو

01:45 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
القوى العاملة: تحصيل 9 آلاف جنيه مستحقات مصري بميلانو

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في توفير 40 فرصة عمل داخلية، وتسوية 32 شكوى وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكوى للقضاء.

وبحسب بيان اليوم، ما زال هناك 13 شكوي تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 46 شكوي، فضلا عن تحصيل مستحقات مواطن مصري بلغت 480 يورو ، أي ما يوازي 8 آلاف و 961 جنيها مصريا تقريبا.

وكان وزير القوى العاملة، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

من ناحيته، قال الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا، إن إجمالي الزيارات واللقاءات الاستشارات التي قام بها بنحو 447 ، حيث تم العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة القنصلية المصرية بميلانو إيطاليا العمالة المصرية

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