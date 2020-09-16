السيسي: مستعد أتسئِل عن كل كلمة بقولها من منظور علمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أرجو أن تنتبهوا لكل كلمة بقولها ليكم عشان نوصف حالنا ونبقا شايفين مع بعض الحقيقة مش أبدًا الزيف والكذب والافتراء والتشكيك اللي بيعملوه".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في برج العرب: "عندي حاجتين أنهى الفراغ والفاصل اللى بين ما نحن فيه ثم العمل للقادم، أنا مستعد أتسئل عن كل كلمة بقولها من منظور علمى لمستقبل 30 سنة".

وأكد السيسي، أن الدولة تقاعست في عدم شرح القضية لشعبها، لكن في نفس الوقت مكنتش تقدر تعمل أكثر من اللي اتعمل.

وأشار الرئيس إلى أن ما تشهده مصر الآن من مشروعات وتطوير لم يحدث داخل مصر من قبل حيث قال: "والله العظيم اللي بيتعمل ده والله ما يتعمل".

وطالب الرئيس وسائل الإعلام والجامعات بعمل ندوات لشرح الواقع والتطور ومتطلبات كل المجالات من أجل تشكيل رأي عام حقيقي وواعٍ لقضاياها ومتفهم للتحديات؛ لأن مش ممكن الحكومة بس هي اللي تتكلم".​