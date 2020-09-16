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السيسي: "باقول كلام أتحاسب عليه قُدام ربنا.. أنا باتكلم في مستقبل 30 سنة"

12:07 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
السيسي: "باقول كلام أتحاسب عليه قُدام ربنا.. أنا باتكلم في مستقبل 30 سنة"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أرجو أن تنتبهوا يا مصريين، لازم نوصف حالنا ونكون شايفين مع بعض الحقيقة، لازم الدولة تخطط لتضاعف كل ما لديها.. 30 وحدة سكنية محتاجة مليون كل سنة مثلًا، وهكذا خدماتها من طرق ومدارس هتبقى ازاي..".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ ومن المقرر أن يشارك في افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضاف الرئيس: معدلات العمل اللي باعملها متسارعة مع المسار المتسارع؛ لو عدد السكان ثابت كان الموضوع اتحل.. الـ25 سنة اللي فاتت كلنا عشنا فيها، و2030 هتكون مستقبل الشاب اللي عايش دلوقتي وأولاده.

وتابع السيسي: "باقول كلام أتحاسب عليه قُدام ربنا، وأرقى الجامعات والبحوث في الدولة المصرية، من منظور علمي يمس الناس، أنا باتكلم في مستقبل 30 سنة".

واستطرد الرئيس: إيه الإشكالية اللي موجودة، والله العظيم ما يتعمل اللي احنا بنعمله ده؛ احنا بنعمله بفضل الله سبحانه وتعالى".

وقال السيسي: "كلنا لازم نشوف مع بعض حجم المشكلة للدولة المصرية"، مخاطبًا رئيس الوزراء: "معنى كده مش لازم تكون المعنويات مرتفعة ولا إيه؟ ليرد رئيس الوزراء: لأ مرتفعة".

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