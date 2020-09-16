رئيس الوزراء: خطة لإنشاء 8 جامعات تكنولوجيه لدعم التعليم الفني

كنب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجرى إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفني حتى نسمح للشباب لاستكمال الدراسة الجامعية.

وأكد مدبولي، أنه يجرى أيضا إنشاء 100 كلية ومعهد حكومي، والتوسع فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية حتى نوفر مستوى التعليم للطلاب المصريين مثل الموجود في الخارج.

وأضاف مدبولي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم المصري، ويأتي على رأسها ارتفاع كثافة الفصول، يحيث أن 47% تعانى من ارتفاع الكثافات فى عام 2014، إضافة إلى انخفاض مؤشرات جودة التعليم، حيث أن مصر كانت خارج أفضل 100 دولة فى مستوى التعليم، وصولا إلى زيادة أعداد الأميين، وعدم كفاية مدارس التعليم الفنى.