تبادل العروض الفنية.. وزيرة الثقافة تبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

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استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رامون كاساريس سفير أسبانيا بمصر وكانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني المشترك خلال الفترة القادمة في ظل جائحة كورونا.

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم على قوة وعمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، مشيرة إلى ثراء الإبداع في الدولة الأوروبية على المستويين التاريخى والمعاصر والتقارب الوجدانى والثقافي بين الشعبين الصديقين.

وأضافت: تم الاتفاق على ضرورة دعم التبادل الثقافي والفني بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيد عدد من المشروعات الإبداعية المبتكرة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجاوز تحديات جائحة كورونا وذلك على طريق توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الصديقين مرحبة بالاقتراحات التى تقدم بها الجانب الاسباني.

وأكدت عبد الدايم أن الإسهامات التي قدمها البلدين للحضارة الإنسانية فى مختلف المجالات ما زالت تضئ درب المعرفة للاجيال المتعاقبة.

من جانبه أكد سفير إسبانيا متابعته للحراك الثقافى في مصر والإنجازات التى تم تحقيقها وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها وزارة الثقافة لاستمرار أداء رسالتها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن بلاده مهتمة بالتواصل الثقافي والفني مع مصر باعتبارها دولة محورية غنية بتعددها وتنوعها الإبداعي، وأبدى رغبته في تبادل العروض الفنية والثقافية مع مصر عبر شبكة الإنترنت من خلال بث عدد من العروض الفنية على المنصات الإلكترونية للثقافة المصرية ومن خلال قناتها على اليوتيوب بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة علاقات ثقافية التي أطلقتها وزيرة الثقافة لإلقاء الضوء على الروابط الثقافية بين مصر وإسبانيا مما يساهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.