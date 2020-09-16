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زدنا من 4 ملايين إلى 100 مليون في 100 سنة.. السيسي يفسر مقولة "زمان كانت الحاجة رخيصة"

11:54 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
زدنا من 4 ملايين إلى 100 مليون في 100 سنة.. السيسي يفسر مقولة "زمان كانت الحاجة رخيصة"

الرئيس السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن الخريطة اللي عليها الدول المصرية بتقول إحنا ليه كده، احنا دولة لها طبيعة خاصة.. عاشت مصر على مدى آلاف السنين على الشريط الأخضر لنهر النيل.. وهوه ده التحدي اللي لازم تعرفوه؛ المساحة دي كان عايش عليها 3 ملايين مصري".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية؛ ومن المقرر أن يشارك في افتتاح عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات تعليمية جديدة، لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضاف الرئيس: "كنا عايشين على ضفاف النيل، وكل إنسان كان له فدان عايش عليه، و دلوقتي بقينا 100 مليون عايش على الفدان الواحد منهم 10أفراد.. احنا زدنا وما بقاش عندنا 100 مليون فدان، وهنا القضية، وليه بقينا كده؟!".

وتابع السيسي: "زدنا من 4 ملايين إلى 100 مليون في 100 سنة، كمان 30 سنة هنكون 100 مليون كمان، وإحساس الفقر هيكون متلاحق، عشان كده هيقولوا زمان كانت الحاجة رخيصة".

وناشد السيسي المواطنين: "أرجو أن تنتبهوا يا مصريين".

السيسي الزيادة السكنية المشروعات التعليمية نهر النيل عبد الفتاح السيسي

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