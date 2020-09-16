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من 15 إلى 25%.. الإسكان تعلن تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

07:30 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
من 15 إلى 25%.. الإسكان تعلن تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

مخالفات البناء

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، وذلك في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.

وجاءت نسب التخفيض على النحو التالي:

- 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، وبمدينة الشيخ زايد.

- 20 % بمدن الشروق - أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر، العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة.

- 25 % بمدن بدر، و15 مايو، بمدينة سفنكس الجديدة، السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة.

مخالفات البناء المدن الجديدة وزارة الإسكان التصالح فى مخالفات البناء

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