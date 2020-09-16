كورونا في 24 ساعة| زيادة بالوفيات ومصر تحجز 30 مليون وحدة من لقاح أوكسفورد

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر قامت بحجز 30 مليون وحدة من لقاح جامعة أوكسفورد، لافتًا إلى أن أي دراسة على لقاح تشمل 3 مراحل، الأولى خاصة بالخلية، والثانية بالتجارب على الحيوانات والثالثة بالتجارب السريرية على البشر.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 18 حالة جديدة.

وجاءت أهم الأخبار على النحو التالي:

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بالتفاصيل.. علماء يكشفون كيف يغزو فيروس كورونا خلايا الرئة

190 مليون جرعة منتظرة.. بريطانيا تراهن على لقاح آخر لمحاربة كورونا

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هل تغيرت أعراض كورونا لتصيب الجهاز الهضمي؟.. الصحة العالمية ترد

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لجنة مكافحة كورونا: حجزنا 30 مليون وحدة من لقاح أوكسفورد

5 آلاف حالة.. إسرائيل تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

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