الزراعة: زيارة 27 ألف منزل لاكتشاف الأمراض الوبائية للماشية مبكرا

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مديريات الطب البيطري بالمحافظات قامت بزيارة 27442 منـزل بـ 27 محافظة، وتم فحص 69050 حيوان، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف الصياد، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة من أول أغسطس2020 حتى 10/9/2020 تم تحصين 156 ألف و 241 رأس ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 141 ألف و 559 رأس ضد حمى الوادى المتصدع، وتحصين 662 ألف و 342 رأس ضد الجلد العقدى، كذلك تحصين 97 ألف و 236 ضد جدرى الأغنام، وتحصين 184 ألف و 515 رأس ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وأشار إلى أنه تم ترقيم وتسجيل إجمالي 104335 رأس منها 65107 أبقار، 24768 جاموس، 14460 أغنام وماعز كما تم رصد عدد من البؤر المرضية أغلبها حالات إصابة بمرض الجلد العقدى، مُعظم حالات الإصابة لحيوانات غيـر مُحصنة.

ولفت إلى أنه تلاحظ انخفاض مُنحنى البؤر المُسجلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من هذه البؤر وتشمل التحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة والتنبية على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة وايضا القيام بحملات توعية وارشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الابلاغ حال ظهور ايه اعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

وأضاف أنه في إطار متابعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للإجراءات المُنفذة بمديريات الطب البيطري لحصر وتتبع حالات الإصابة بمرض الجلد العقدي واحتواء البؤر التي يتم اكتشافها، فقد تم تشكيل عدة لجان من أطباء الهيئة للمرور على مديريات الطب البيطري بمحافظات سوهاج وأسيوط والبحيـرة والدقهلية والشرقية والفيوم والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والوادى الجديد وبني سويف والإسماعيلية والجيزة.