"المجتمعات العمرانية" تطالب حائزي أراضي "العبور الجديدة" بتقديم سند الملكية

كتب- محمد عبدالناصر:

دعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزى الأراضي في نطاق الأرض الواقعة بجمعية الأمل المنحلة بالقرار الوزاري رقم 703 لسنة 1996، وكذا جمعية مصر الجديدة وجمعية العدلية ومنطقة الغرود بجمعية أحمد عرابي، داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، للتقدم بخطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد لجهاز مدينة العبور الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الطلب يكون مرفق به المستندات الدالة على الملكية على العنوان (ص – ب 40 مدينة العبور – ميدان الحي الخامس – مبنى مجلس الأمناء – مدينة العبور)، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية مرفق به سندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسلاً كاملاً للملكية، وكذا كارت وصف مساحي محدداً بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، وذلك طبقا للنموذج المُعد لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، تمهيداً للدراسة والعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه بشأن مواعيد تقديم المستندات، فحائزو الأراضى بنطاق جمعية العدلية، يتقدمون فى الفترة من 4/10/2020 : 22/10/2020، وحائزو الأراضى بنطاق جمعية مصر الجديدة، يتقدمون في الفترة من 25/10/2020 : 26/11/2020، وحائزو الأراضي بمنطقة الغرود بنطاق جمعية أحمد عرابي، يتقدمون في الفترة من 1/12/2020 : 31/12/2020.

وأضاف هلال، أن حائزى الأراضى بنطاق جمعية الأمل المنحلة، يتقدمون بالمستندات كالتالى: الحائزون بخط 1 يمين، يومي 3 و 4/1/2021، وخط 1 يسار، يومي 5 و 6/1/2021، وخط 2 يمين، يومي 11 و 12 / 1/2021، وخط 2 يسار، يومي 13 و 14/1/2021، وخط 3 يمين، يومي 17 و 18/1/2021، وخط 3 يسار، يومي 19 و 20/1/2021، وخط 4 يمين، يومي 21 و 24/1/2021، وخط 4 يسار، يومي 26 و 27/1/2021، وخط 5 يمين، يومي 31/1/2021 و 1/2/2021، وخط 5 يسار، يومي 2 و 3/2/2021، وخط 6 يمين، يومي 4 و 7/2/2021، وخط 6 يسار، يومي 8 و 9/2/2021، وخط 7 يمين، يومي 10 و 11/2/2021، وخط 7 يسار، يومي 14 و 15/2/2021، وخط 8 يمين يومي 16 و 17/2/2021، وخط 8 يسار، يومي 18 و 21/2/2021، وخط 9 يمين، يومي 22 و 23/2/2021، وخط 9 يسار، يومي 24 و 25/2/2021، وخط 10 يمين، يومي 28/2/2021 و 1/3/2021، وخط 10 يسار، يومي 2 و 3/3/2021، وخط 11 يمين، يومي 4 و 7/3/2021، وخط 11 يسار، يومي 8 و 9/3/2021، وخط 12 كاملاً، يومي 10 و 11/3/2021، وخط 13 كاملاً، يومي 14 و 15/3/2021، وتخصيص يومي 16/3/2021 و 31/3/2021، للذين تخلفوا عن التقدم في المواعيد السابقة.

جدير بالذكر أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى جنوباً وطريق بلبيس الصحراوى شمالاً وخط 10 ومدينة العبور غرباً بمساحة (58914.4) فدان، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.