ضبط هواتف محمولة مع راكبين بالمطار قبل تهريبها
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كتب - محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاوله تهريب كمية من الهواتف المحمولة ومستلزماتها مع راكبين أثناء إنهاء إجراءات وصولهما من الشارقة.
وأخفى الراكب الأول الهواتف معه، وأخفى الثاني الهواتف بحقائبه، وحاولا الخروج من الصالة منفصلين وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
أثناء إنهاء اجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة العربية القادمة من الشارقة، اشتبه محمد الهادي رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول بحقائبه، وبالعرض على محمد لطفي عامر مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف علاء شحاته مدير الحركة، المشرف علي صالة الوصول، ومحمود فتحي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 45 علبة تليفون iPhones فارغة دون التليفونات وتم توسيع دائرة الاشتباه، مما أسفر عن العثور على التليفونات داخل حقائب راكب آخر مخبأة بين طيات الملابس وهو يحاول الخروج بها.
وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والعرض على اابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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