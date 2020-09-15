وزير خارجية أرمينيا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء، اليوم الثلاثاء، زوهراب منتس كانيان وزير خارجية أرمينيا ، بعد انتهاء زيارته إلى البلاد استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن وزير خارجية أرمينيا غادر على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، بعد أن تم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بوزير خارجية أرمينيا، تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.