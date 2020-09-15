أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

وزير خارجية أرمينيا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

09:08 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
وزير خارجية أرمينيا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء، اليوم الثلاثاء، زوهراب منتس كانيان وزير خارجية أرمينيا ، بعد انتهاء زيارته إلى البلاد استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن وزير خارجية أرمينيا غادر على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، بعد أن تم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بوزير خارجية أرمينيا، تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

مطار القاهرة الدولي السيسي وزير خارجية أرمينيا سامح شكري

الخبر التالى:

وزير الطيران المدني يتفقد شركة الصيانة والأعمال الفنية بالمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا