رئيس الفنون التشكيلية يكشف كيفية وصول لوحات معرض "كنوز متاحفنا" للقاهرة

مصراوي

أكد الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن جميع لوحات معرض "كنوز متاحفنا 5"، الذي تم افتتاحه اليوم، بقصر الفنون، هي ملك القطاع.

وقال سرور في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، إن هذه اللوحات كانت موجودة في المخازن الخاصة بمركز الجزيرة للفنون، ومتحف محمود خليل وغيره، وقررنا منذ عدة أعوام أن نخرج هذه الكنوز للنور ليراها ويتعرف عليها أجيال جديدة لم تشاهدها من قبل، ويعد هذا المعرض الخامس في هذه السلسلة من كنوز متاحفنا.

وأضاف سرور: أغلب هذه اللوحات اقتناها الفنان الكبير الراحل محمود خليل وحرمه، وأهدوها لوزارة الثقافة بعد وفاتهما إلى جانب عدد من مقتنيات قصور أسرة محمد علي باشا التي كانت حريصة على اقتناء الأعمال العالمية.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "كنوز متاحفنا الفنية 5.. مختارات من الفن الأوروبي"، وسط إقبال جماهيري كبير.

جدير بالذكر أن "مختارات من الفن الأوروبي" هو النسخة الخامسة من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية التي تبناها مجمع الفنون "قصر عائشة فهمي"، منذ إعادة افتتاحه حيث يضم هذا المعرض أكثر من مائة عمل فني من مقتنيات متحف الجزيرة ومتحف محمود خليل وحرمه ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ما بين تصوير زيتي ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال "بول جوجان، ورودان، وكلود مانيه، إدوارد مانيه، ورينوار، و ألفريد سيسلي، وديجا، وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربي.