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لبعض الفئات.. مصر للطيران: السماح بالسفر من وإلى السعودية على رحلات الشركة

06:19 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
لبعض الفئات.. مصر للطيران: السماح بالسفر من وإلى السعودية على رحلات الشركة


كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه بناء علي التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من الفئات الآتية:

المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية .

وأضافت الشركة في بيان لها، الثلاثاء، أنه يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

مصر للطيران الطيران السعودي تأشيرات السفر

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