عضو بـ"الشيوخ": أسعى لتوفير مركز شباب بكل قرية.. وألتقي وزير الرياضة الخميس
مصراوي
قال النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه بدأ عمله على الأرض بزيارة عدد من المحافظات منها سوهاج للتعرف على الاحتياجات العامة للمحافظات وما يمكن أن يقدمه لها.
وأوضح عزت في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أنه رأى مدى احتياج قرى صعيد مصر لمراكز شباب، وبناءً عليه تم تحديد موعد مع وزير الشباب والرياضة يوم الخميس المقبل لمناقشة هذا الطرح معه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرياضة هي الحياة، وسبق وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توجيهات تحث على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ومنها مبادرة ركوب الدراجات، متابعا:" نأمل في تحقيق خطوة توفير مركز شباب بكل قرية ليجد الشباب منذ للطفولة مكانا لممارسة الرياضة".
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