حرب هاشتاجات قذرة.. نائب بـ"الشيوخ" يهاجم ادعاءات "الإخوان" وعملائها ضد مصر

كتب- مصراوي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتعرض إلى حرب هاشتاجات قذرة مصنوعة في الخارج بواسطة أجهزة استخباراتية معادية لمصر، وتنفذ في الداخل بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية وعملائها.

وأضاف توفيق، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية المصرية التي تواصل جهودها التنموية من أجل الدولة المصرية.

وأوضح النائب أنه بدراسة هذه الهاشتاجات المشبوهة وطبيعة التفاعل بشأنها يتبين أن غالبية المدونين عليها والمتفاعلين معها من خارج جمهورية مصر العربية، ولهم انتماءات إخوانية بحتة أو حتى من الموالين للجماعات الإرهابية ومعروف عنهم الشماتة في استشهاد أبطالنا، وهو طبع إخواني ثابت منذ سقوط مرسي على يد الشعب المصرى قبل ٧ سنوات .

وأشار توفيق إلى أن هذه الهاشتاجات بمثابة تدخل واضح وصريح في الشؤون الداخلية لمصر، فضلًا عن كونها تعبر فقط عن الإخوان ومَن والاهم ومن ثم فإن التعامل معها باعتبارها أداة لقياس الرأي العام في مصر أمر خاطئ ومغرض في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية ويدرك التحديات والمخاطر التي تمر بها الدولة جراء مثل هذه الأعمال التي لفظها منذ زمن بعيد.