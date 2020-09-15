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التعليم : عقد اختبار فرصة ثانية للطلاب المتقدمين للقبول بمدارس ستيم

03:30 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
التعليم : عقد اختبار فرصة ثانية للطلاب المتقدمين للقبول بمدارس ستيم

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن، عقد اختبار فرصة ثانية للطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي بدأت يوم 13 سبتمبر 2020.

وحددت وزارة التربية والتعليم، إعادة الاختبار للطلاب يومي الأحد والاثنين الموافقين 2020/9/27 و 2020/9/28 كفرصة ثانية لهم.

أكد الوزارة، أن الامتحان سيكون لمن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار، بعد فحص الشكاوى أو التظلم.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بريد الكتروني، لتلقي الشكاوى الخاصة بالطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي بدأت يوم 13 سبتمبر 2020.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني secomplain@moe.edu.eg .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة).

وزارة التربية والتعليم مدارس ستيم اختبار

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