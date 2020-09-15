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وزيرة الثقافة تتسلم شهادة تسجيل النخلة بمنظمة اليونسكو

02:48 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
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تسلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شهادة تسجيل ملف "النخلة - المعارف - المهارات - التقاليد - الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، بمنظمة اليونسكو والذي شاركت مصر في تقديمه للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي أثناء انعقاد دورتها الرابعة عشر بمدينة بوجوتا بكولومبيا.

وقالت وزيرة الثقافة، إن تسجيل ملف النخلة بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني بمنظمة اليونسكو جاء بالمشاركة بين مصر ومجموعة من الدول العربية هي البحرين، الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، الأردن، السودان، تونس، المغرب وموريتانيا وذلك بعد أن عقد مندوبو الأليكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) ملتقى موسع بمدينة الأقصر لبحث ترشيح الملف إلى جانب عدة اجتماعات بالخرطوم وتونس وابوظبي اكتملت خلالها الإجراءات وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية.

وأكدت عبد الدايم، استمرار مساعي صون الموروثات الحضارية التي تميز المجتمع العربي، مشيرة إلى الفخر بتسجيل عنصرين تاريخيين ينتميان إلى التراث غير المادي المصري في قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو هما لعبة التحطيب ودمية الأراجوز.​

وزيرة الثقافة شهادة تسجيل النخلة منظمة اليونسكو إيناس عبدالدايم

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