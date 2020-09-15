"سياحة النواب": عودة الأفراح تقنن ممارسات "الخفاء"

كتب- مصراوي:

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية، جاء تقنينًا للممارسات التي كانت تحدث في "الخفاء" خلال أزمة كورونا؛ حيث كانت تقام الأفراح والمناسبات في الخفاء بعيدًا عن رقابة الحكومة، معلنًا تأييده للحكومة في اتخاذ هذا القرار شريطة أن يتم الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "صدقي"، في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يكفل القضاء على عشوائية إقامة الأفراح بوضع ضوابط لإقامتها في المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وبحد أقصى 300 فرد، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأوضح النائب أن القرار له أهمية اقتصادية كبيرة بتنشيط هذه الصناعة وتعويض الكثير من العاملين فيها، وعلى رأسهم الفنانون الذين تضرروا من توقف الحفلات وتراجع إنتاج الأغاني، مشيرًا إلى أن وعي المصريين هو من يضمن استمرار هذه الانفراجة والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

ونوه "صدقي"، بأن الحكومة تتخذ هذه الإجراءات بناءً على توصيات وخطط مدروسة من قِبل لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، لذلك كلما زاد الوعي وقلت الإصابات كانت الإجراءات أكثر انفراجًا مع عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية.

واتخذت لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس الإثنين، حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، ومن ضمنها الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

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