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"الصحة": الزيادة السكانية غير المنضبطة تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة

01:13 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة للحفاظ على ما تحقق من تحسن في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح البرنامج التدريبي للعاملين بالمجلس القومي للسكان حول "أساسيات البحث الكيفي" والمنعقد خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

وشدد "توفيق" على أن ضبط الزيادة السكانية مسؤولية متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لمواجهتها باعتبارها مشكلة قومية.

وأكد أهمية البحوث في العمل السكاني ودورها في تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المرتبطة بالأوضاع السكانية والاجتماعية، للمهتمين ولمتخذي القرار، من أجل الإسهام في التعرف على الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للسكان في مصر.

ويستهدف البرنامج التدريبي مديري الإدارات الفنية ومساعديهم بالمجلس القومي للسكان، حيث يتضمن 14 جلسة حول البحث الكيفي ومقدمة عنه، وأخلاقيات البحث، ومقترح البحث والعينات في البحث الكيفي، ومناهج البحث الكيفي، وطرق جمع بيانات البحث الكيفي، وكذلك المقابلات ومهاراتها، ومجموعة النقاش البؤرية، بالإضافة إلى إدارة البيانات الكيفية وتحليلها، وتقديم البحث الكيفي.

يذكر أن البرنامج التدريبي حول "أساسيات البحث الكيفي"، يتم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة "JSI".

طارق توفيق نائب وزيرة الصحة الزيادة السكانية

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