الصحة العالمية تكشف علاقة إصابة أطفال كورونا بـ"متلازمة كاواساكي"

كتب - أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على العلاقة بين إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد، ومتلازمة "كاواساكي".

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه "في بداية الجائحة ظهر عدد قليل جدا من الحالات بين الأطفال الذين أصيبوا بكورونا وكان لديهم متلازمة كاواساكي، وتابعنا ذلك بشكل جيد عبر نظام للترصد لمتابعة أعراض المرض".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد- 19"، بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية.

وأضافت الحجة: "العدد المرصود للإصابة بكورونا ومتلازمة كاواساكي قليل جدا بالمنطقة اعتمادا على نظم الترصد وهي ظاهرة نادرة عالمية وفي المنطقة بشكل خاص".

ومتلازمة كاواساكي التي لا يُعرف سببها، عادة ما تصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

وتشمل الأعراض أيضا آلاما في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي واحمرار اللسان وتورمه.