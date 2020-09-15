الصحة العالمية تعلق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج الأطفال المصابين بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على ترخيص هيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA"، للاستخدام الطارئ لعقار "ريمديسيفير" ليشمل جميع البالغين والأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات، وذلك بغض النظر عن شدة أعراض المرض لديهم.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن 80% من إصابات كورونا كلها حالات خفيفة تعاني من رشح بسيط ولا تتطلب أي علاج محدد سوى العلاج الداعم للصحة مثل السوائل والأدوية المخفضة للحرارة.

وأضافت: "نركز جهودنا على علاج الحالات الخطيرة التي تتطلب دخول العناية الفائقة والمستشفيات خاصة الحالات التي بها معدلات خطورة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد- 19"، بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية.

وأشارت إلى أن اعتماد استخدام عقارين فقط حتى الآن لعلاج مصابي كورونا هما "ﺩﻳﻜﺴﺎﻣﻴﺜﺎﺯﻭﻥ" و"ريمديسيفير" بعدما ثبت فعاليتهما.

وأوضحت الحجة أن عقار "ريمديسيفير" ثبت أنه يخفف من فترة الأعراض إلى 9 أيام، والتجارب أجريت على حالات داخل المستشفيات تمثل حالات حرجة ومتوسطة.

وعن استخدامه في علاج الأطفال المصابين بكورونا، قالت: "لا نمتلك معلومات كافية عن استخدامه في علاج الأطفال، لكن نؤكد دائمًا أن الأطفال أعراضهم طفيفة ولا يلزمهم علاج بتلك الأنواع".

ولفتت مديرة إدارة البرامج الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة التركيز على علاج الحالات الحرجة والمتوسطة القريبة من الحرجة.