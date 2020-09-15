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الصحة العالمية: جائحة كورونا ضاعفت الأزمات الصحية بشرق المتوسط

12:26 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الصحة العالمية: جائحة كورونا ضاعفت الأزمات الصحية بشرق المتوسط

الدكتور أحمد المنظري

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ضاعفت من صعوبة تعامل النظم الصحية مع مختلف الاحتياجات الصحية لإقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد- 19"، بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية.

وأضاف المنظري: "كما هو معلوم فالإقليم يضم 22 دولة وثلثي دول الإقليم تعاني من مختلف الأنواع من الأزمات وبالتالي يؤثر ذلك على مقدرة النظم الصحية، وبشكل عام عندما نتحدث عن الخدمات الصحية الأساسية كانت هناك تحديات في مختلف البرامج لكننا تمكنا من تحقيق الكثير من المكاسب بالتعاون مع الدول والشركاء".

وتابع: "هناك تراجع وتقهقر في عدد من مؤشرات البرامج والخدمات ويتم مراجعة تلك البرامج مع الدول ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها".

الدكتور أحمد المنظري نظمة الصحة العالمية يروس كورونا

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