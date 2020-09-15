اللواء عمرو عبدالوهاب رئيسًا لشركة "الريف المصري الجديد" خلفًا لحنورة

كتب- أحمد مسعد :

قالت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب، في منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، خلفًا للمهندس عاطر حنورة، وذلك بعد أن قامت الجمعية العمومية لـ"الريف المصري الجديد"، في اجتماعها العادي منذ أيام، بإقرار ضم اللواء عمرو عبدالوهاب عضوًا بمجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة.

وقام مجلس إدارة الشركة بانتخابه رئيسًا للمجلس، مع استمرار المهندس عاطر حنورة عضوًا في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن وزارة المالية.

ووجه اللواء عمرو عبدالوهاب الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية ولجميع أعضاء مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، على ثقتهم بانتخابه عضوًا منتدبًا ورئيسًا لمجلس إدارة الشركة، مؤكدًا عزمه على بذل الجهد والعطاء اللازمين لاستكمال مسيرة نجاح المشروع، وحرصه على أن يعمل الجميع يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد خلال المرحلة المقبلة، من أجل تنفيذ خطة الشركة وتحقيق مستهدفات الدولة من هذا المشروع القومي الواعد والمهم.

وشدد رئيس مجلس الإدارة الجديد لـ"الريف المصري" على ضرورة أن تتضافر الجهود بين الشركة وكل الكيانات المعنية بالدولة؛ لدفع عجلة العمل والتنمية في مختلف أراضي ومواقع وقطاعات المشروع، والاستمرار في اجتياز التحديات وتذليل الصعوبات؛ من أجل تلبية طموحات وآمال المنتفعين بالمشروع، بما يسهم في مضاعفة حجم الإنتاج والاستزراع والتنمية، وسرعة تحقيق الأهداف المرجوة التي قامت عليها فكرة إنشاء شركة تنمية الريف المصري الجديد.

ومن جانبه، وجّه عاطر حنورة الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة على تعاونهم ودعمهم الصادق على مدار السنوات الماضية، منذ لحظة إطلاق المشروع وحتى الآن، كما وجه الشكر لجموع العاملين بالشركة وبكل القطاعات والجهات المعنية بالمشروع على ما بذلوه من عملٍ جادٍ ومخلص، مما كان له عظيم الأثر في إرساء البنية الأساسية وتدعيم الخطة الاقتصادية والتنموية اللازمة للمشروع، معربًا عن خالص أمنياته للواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة الجديد، بتحقيق مزيد من النجاح والتقدم للشركة ولمشروع المليون ونصف المليون فدان.

جدير بالذكر أن اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، حاصل على بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية، وكذلك على ماجستير الهندسة الإنشائية من الكلية الفنية العسكرية، بالإضافة إلى ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، كما حصل خلال مشوار عمله وعطائه بالقوات المسلحة المصرية على العديد من الدورات الخاصة بأعمال الإنشاءات والطرق والمطارات، وكذا العديد من الدورات التدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجنوب إفريقيا، في مجال تطبيق الأساليب الحديثة لأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق.

وتقلد اللواء عمرو عبدالوهاب العديد من المهام والمناصب القيادية المهمة بالقوات المسلحة المصرية؛ من بينها منصب مساعد ملحق الدفاع بروما، ورئيس الشعبة الهندسية للقوات الجوية، ثم مساعد قائد القوات الجوية للشؤون الهندسية، وصولاً إلى منصب مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما حصل اللواء عمرو عبدالوهاب على العديد من الأنواط والأوسمة العسكرية الرفيعة؛ من بينها نوط عودة سيناء عام 1981، واليوبيل الفضي لحرب "أكتوبر 73" عام 1998، واليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو عام 2002، واليوبيل الماسي للقوات الجوية عام 2007، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2007، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى عام 2012، وميدالية 30 يونيو عام 2013، ونوط الخدمة الممتازة عام 2016، فضلاً عن نوط التدريب من الطبقة الأولى عام 2016، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 2019، ونوط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عام 2020.

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