وزير خارجية أرمينيا: لدينا تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر.. ونتطلع لزيارة الرئيس السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان، عمق العلاقات مع مصر في مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.

وقال مناتساكنيان ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية أجرته الإعلامية أمل رشدي، وبث ليلة الاثنين، إن أرمينيا لديها تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر، والتي ترى فيها الكنائس الأرمينية الجميلة والأرثوذكسية والكاثوليكية، والتمثيل المبهر للتقاليد الإسلامية والمساجد، كما أن الكثير من الأرمن يعيشون فيها ويتلقون رعاية كريمة، ما يؤكد الحوار الديني والاحترام المتبادل للعيش معًا في هذا البلد.

واعتبر وزير الخارجية الأرميني، لقاءه بكل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جزءً مهم للغاية من زيارته لمصر لإثبات احترام بلاده الشديد للتنوع الديني في مصر من أجل عالم يسوده السلام.

وأضاف مناتساكنيان، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار" مع الإعلامية أمل رشدي: أننا ندعم حقوق قبرص واليونان المشروعة في شرق المتوسط، لافتا إلى أن بلاده تدعم أيضا حق مصر في المنطقة الاقتصادية شرق المتوسط وتتضامن معها.

وأكد أن مصر تتمتع بمكانة متميزة وثقل دولى وإقليمى ودور محورى متزن فى المنطقة، معربا عن تطلع بلاده بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحى والثقافى والتعليمي والتجارى والزراعي والاقتصادي والطبي وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير خارجية أرمينيا في ختام حواره أن بلاده تدعم الشركاء في لبنان وسوريا والأردن ودول الخليج والعراق، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.