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​الفوج السياحي الفرنسي يواصل جولاته بزيارة المتحف المصري في التحرير

11:57 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
​الفوج السياحي الفرنسي يواصل جولاته بزيارة المتحف المصري في التحرير

المتحف المصري

(مصراوي):


استقبل المتحف المصري في التحرير، اليوم الاثنين، أول فوج سياحي قادم من فرنسا، لزيارة مصر، بعد حوالي 14 يومًا من استئناف مصر لحركة السياحة الخارجية الثقافية.

وتفقد الفوج السياحي قاعات وأقسام المتحف المختلفة ومقتنيات الملك توت عنخ آمون وجناح يويا وثويا، واستمع لشرح عن تاريخ أبرز القطع الأثرية المصرية القديمة.

وحرص الفوج، في نهاية الجولة، على التقاط صورة تذكارية تظهر واجهة المتحف في خلفيتها حيث وصفه السائحون بأيقونة متاحف العالم.

وكان الفوج الفرنسي، بدأ جولته صباح اليوم بزيارة منطقة آثار سقارة، ومنطقة دهشور الأثرية، حيث أعرب السائحون الفرنسيون عن سعادتهم بزيارة مصر والتعرف على حضارتها العريقة.

المتحف المصري في التحرير فرنسا حركة السياحة

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